ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1810
Время на прочтение
1 мин

ВСУ оцепили 1000 российских военных — Зеленский

Результатов удалось добиться благодаря героизму украинских защитников, а также помощи союзников НАТО, закупающих американское оружие для Украины.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
ВСУ оцепили 1000 российских военных — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последнего месяца украинские военные освободили 360 квадратных километров территории и оцепили около тысячи российских военных.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«Я проинформирую господина президента (США — ред.) и его команду о ситуации на фронте. У нас есть хорошие новости. Мы все стремимся к завершению войны — и, прежде всего, с вашей (Трампа — ред.) помощью. Наши воины за этот месяц освободили 360 квадратных километров и оцепили тысячу российских военных. Это открывает возможности для обмена пленными», — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что будет говорить с Трампом о завершении войны и гарантиях безопасности.

«Есть немало вопросов для обсуждения», — сказал Зеленский.

По его словам, этих результатов удалось добиться благодаря героизму украинских защитников, а также благодаря программе PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают американское оружие для Украины.

Напомним, Украина получила первую партию американского оружия, приобретенную странами-членами НАТО по программе Priority Ukraine Requirements List (PURL).

В ближайшее время ожидаются новые поставки. Вероятно, больше пакетов помощи «уже в пути».

Дата публикации
Количество просмотров
1810
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie