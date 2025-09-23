- Дата публикации
ВСУ оцепили 1000 российских военных — Зеленский
Результатов удалось добиться благодаря героизму украинских защитников, а также помощи союзников НАТО, закупающих американское оружие для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение последнего месяца украинские военные освободили 360 квадратных километров территории и оцепили около тысячи российских военных.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
«Я проинформирую господина президента (США — ред.) и его команду о ситуации на фронте. У нас есть хорошие новости. Мы все стремимся к завершению войны — и, прежде всего, с вашей (Трампа — ред.) помощью. Наши воины за этот месяц освободили 360 квадратных километров и оцепили тысячу российских военных. Это открывает возможности для обмена пленными», — подчеркнул Зеленский.
Он также сообщил, что будет говорить с Трампом о завершении войны и гарантиях безопасности.
«Есть немало вопросов для обсуждения», — сказал Зеленский.
По его словам, этих результатов удалось добиться благодаря героизму украинских защитников, а также благодаря программе PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают американское оружие для Украины.
Напомним, Украина получила первую партию американского оружия, приобретенную странами-членами НАТО по программе Priority Ukraine Requirements List (PURL).
В ближайшее время ожидаются новые поставки. Вероятно, больше пакетов помощи «уже в пути».