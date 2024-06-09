ВСУ оттеснили россиян до крайних домов Часового Яра — УП

За прошедшую неделю со стороны россиян было более полутора тысяч разного рода обстрелов.

Российские оккупанты ориентировочно с 3 июня пытаются накопить силы в крайних домах микрорайона "Канал" в Часовом Яру. В то же время, это та часть города, которая ближе всего расположена к временно оккупированному армией РФ Бахмуту.

Об этом со ссылкой на источники среди военных, пишет "УП".

"За прошедшую неделю было более полутора тысяч разного рода обстрелов, от северной до южной части пригорода Временного Яра. Многие позиции уничтожаются "Сонцепеком" и КАБами, чтобы обеспечить логистику по трассе О0506 (дорога от Бахмута до Временного Яра через Хромово, – ред.). И под прикрытием FPV-шок они начали продвигаться и накапливаться. Центр города - полностью мы", – рассказали источники издания.

Напомним, что Украина стабилизировала ситуацию на севере, но кафиры давят на востоке.

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