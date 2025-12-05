ВСУ перегнали россиян в дронах, но есть проблема: Сырский раскрыл цифры

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Боевые действия в Украине все чаще называют «войной дронов», и статистика по передовой это подтверждает. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский рассказал о текущем соотношении сил в техническом оснащении армий Украины и России. По его словам, в компоненте беспилотных систем Украине удалось добиться равновесия с оккупантами, а кое-где и опередить их.

Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Тысячи дронов каждый день

Сырский привел поразительные цифры интенсивности применения БпЛА. Российские оккупанты ежедневно выпускают по украинским позициям огромное количество «птичек»:

от 4000 до 5000 дронов-камикадзе (ударных БпЛА);

от 1500 до 2000 дронов, сбрасывающих боеприпасы («бомберов»).

Однако украинский ответ не менее мощный.

«Что касается дронов, то здесь примерный паритет. Пока мы применяем немного больше FPV-дронов, чем россияне», — подчеркнул Главком.

То есть Силы обороны соответствуют врагу таким же, а иногда и большим объемом ударов с воздуха.

Артиллерия теряет доминирование

В то же время в «классической» войне преимущество до сих пор на стороне Москвы. Сырский признал, что вооруженные силы РФ все еще имеют вдвое больший объем артиллерийских боеприпасов, чем Украина.

Однако эффективность вражеских орудий снижается именно из-за насыщенности фронта беспилотниками. Летальность и дальность дронов усложняют работу артиллерии, заставляют ее прятаться или работать менее целесообразно.

Генерал акцентировал внимание на изменении тактики ведения боя: сейчас 60% всех ударов по врагу наносятся именно дронами, а не ствольной артиллерией или ракетами.

Напомним, пока мир обсуждает гипотетические мирные соглашения, реальность на фронте между Россией и Украиной постоянно трансформируется. Оккупанты изменили тактику дроновой войны и теперь вооружаются тяжелыми дронами и интеллектуальными перехватчиками против FPV ВСУ.