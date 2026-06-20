ВСУ перекрывают логистику из Крыма: под ударом оказался автомобильный мост в Геническе

Силы обороны поразили автомобильный мост через Генический пролив / © Укрінформ

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Украинские военные нанесли серию успешных ударов по логистическим и военным объектам российских оккупантов. В частности, поражен автомобильный мост, соединяющий оккупированный Крым с южной группировкой войск РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным командования, в ночь на 20 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины атаковали автомобильный мост через Генический пролив в районе временно захваченного Геническа Херсонской области.

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«Указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении», — отметили в Генштабе.

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Кроме логистического узла, украинские защитники снизили возможности противовоздушной обороны врага на юге. В Запорожской области, в районе населенного пункта Долинское, был поражен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРГК) «Панцирь-С».

Также за прошедшие сутки Силы обороны нанесли точные удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов. География поражений охватила сразу несколько направлений и территорию РФ:

район Соледара (Донецкая область);

район Грозового (Запорожская область);

район населённого пункта Теребрено в Белгородской области (Российская Федерация).

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности российского агрессора по продолжению боевых действий против нашего государства.

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Напомним, ранее российские оккупанты временно остановили движение из-за установленного ими «пункт пропуска Джанкой». Местные незаконные власти заявляют об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области.

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