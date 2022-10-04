ВСУ почти вплотную приблизились к северо-западной границе Луганской области — Гайдай

Они уже вплотную приблизились к границе Луганской области на северо-западе.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, мужчин в "ЛНР" для мобилизации ищут на улицах с помощью дронов, а в это время ВСУ тихо делают свою работу.

"Пока мужчин в так называемой "лнр" атакуют с воздуха, ВСУ уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганщины", — сообщил Гайдай.

Напомним, что российские оккупанты вывозят людей, находившихся в Сватовской психушке, чтобы сделать из нее место обороны. Больница имеет хорошую сеть подземных комнат.

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