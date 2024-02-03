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ВСУ под Новомихайловкой ликвидировали 11 единиц техники врага (видео)

ВСУ под Новомихайловкой ликвидировали 11 единиц техники врага (видео)

Удар ВСУ по российской военной технике/Иллюстративный фото

Противнику не удалось избежать поражения.

Армия РФ потеряла сразу 11 единиц механизированной техники под Новомихайловкой. Все благодаря искусной работе украинских дронов. Задание выполнили бойцы 72-й бригады.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ под Новомихайловкой разбили 11 единиц техники врага

ВСУ под Новомихайловкой разбили 11 единиц техники врага

"Первое видео глазами пилота подразделения аэроразведки Shadow, которое осуществляло контроль движения вражеской техники и фиксировало огненное поражение дронов-камикадзе и ПТРК 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев", — отметил он.

Напомним, в среду, 31 января, ВСУ ударили дронами по танковой колонне врага. Армия РФ понесла потери в технике и живой силе.

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