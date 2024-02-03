ВСУ под Новомихайловкой ликвидировали 11 единиц техники врага (видео)

Армия РФ потеряла сразу 11 единиц механизированной техники под Новомихайловкой. Все благодаря искусной работе украинских дронов. Задание выполнили бойцы 72-й бригады.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ под Новомихайловкой разбили 11 единиц техники врага

"Первое видео глазами пилота подразделения аэроразведки Shadow, которое осуществляло контроль движения вражеской техники и фиксировало огненное поражение дронов-камикадзе и ПТРК 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев", — отметил он.

Напомним, в среду, 31 января, ВСУ ударили дронами по танковой колонне врага. Армия РФ понесла потери в технике и живой силе.

Читайте также: