ВСУ "подчистили" район сосредоточения врага на Киевском направлении: фото

Нацгвардия и ВСУ продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты Киевской области.

Украинские воины подчистили район сосредоточения врага на Киевском направлении.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

"После мощного огневого поражения артиллерией воинам Сухопутных войск ВС Украины и Национальной гвардии Украины удалось сжечь несколько десятков единиц вражеских БМП, танков, бронеавтомобилей "Тайфун" и грузовиков. А также уничтожить живую силу противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацгвардия и ВСУ продолжают освобождать от оккупантов населенные пункты Киевской области.

Напомним, при отходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Кроме того, в Броварском районе началось разминирование: есть случаи подрыва людей на вражеских минах.

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