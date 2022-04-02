ВСУ "подготовили неприятности" для российских оккупантов — Ермак

Руководитель Офиса президента отметил, что украинцы скоро все увидят сами.

Вооруженные силы Украины "подготовили неприятности" для российских захватнических сил.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram и опубликовал общую фотографию с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным после совещания у президента Владимира Зеленского.

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"Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами", — отметил Ермак.

Каких-либо подробностей чиновник не сообщил.

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов всю Киевскую область. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook. "Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчиков", – написала она.

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