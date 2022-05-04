ВСУ подвинули врага в Херсонской области, чтобы связисты смогли восстановить мобильную связь в областном центре

ВСУ подвинули врага в Херсонской области, чтобы связисты смогли восстановить мобильную связь в областном центре

В Херсоне удалось восстановить мобильную связь украинских операторов.

Для этого Вооруженным силам Украины пришлось оттеснить оккупантов с их позиций, чтобы связные смогли починить поврежденную сеть.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, информирует Радио Свобода.

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"На сегодняшний день все мобильные операторы, мобильная связь, работающая в Херсоне и области, представлена из Украины и транслируется по украинским каналам. При этом есть факты, когда местные провайдеры начинают сотрудничать с оккупантами и пересрочивают трафик именно на Крым. Это является нарушением международного законодательства и мы будем принимать все меры для прекращения этой деятельности Российской Федерации", – рассказал он.

Он отметил, что поставки фиксированной связи возобновлены несколько часов назад.

"Была перебита волоконно-оптическая сеть между Херсоном и Николаевом, около 20 километров от города Николаев, постоянно там велись обстрелы. Благодаря работе Вооруженных сил, артиллерии, был сдвинут враг и предоставлена возможность нашим специалистам и специалистам провайдера возобновить информационные поставки Херсону", - сказал глава службы.

По его словам, Украина обратилась в Международный союз электросвязи по применению санкций против России, направляющей трафик из Херсонской области на оккупированные территории.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что россияне планируют делать с оккупированным Херсоном, где планировали провести 27 апреля псевдореферендум, но так и не смогли это сделать.