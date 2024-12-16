ВСУ подвинули захватчиков на Харьковщине, враг наступает в Донецкой области — DeepState

В течение суток украинские военные провели успешные операции и восстановили положение возле Колесниковки Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

Кроме того, сообщается, что враг продвинулся в районе нескольких населенных пунктов Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Временного Яра и Нового Комара", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отразили массированный штурм на Северском направлении и уничтожили десятки оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Донецкой области кафиры пытаются взять в кольцо один из гарнизонов ВСУ.

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