ВСУ подвинули захватчиков на Харьковщине, враг наступает в Донецкой области — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
В течение суток украинские военные провели успешные операции и восстановили положение возле Колесниковки Харьковской области.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.
Кроме того, сообщается, что враг продвинулся в районе нескольких населенных пунктов Донецкой области.
"Враг продвинулся возле Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Временного Яра и Нового Комара", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ отразили массированный штурм на Северском направлении и уничтожили десятки оккупантов.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Донецкой области кафиры пытаются взять в кольцо один из гарнизонов ВСУ.
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