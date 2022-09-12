ВСУ поджарили российский "Солнцепек", который спешил на помощь оккупантам в Харьковской области (фото)

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают избавляться от техники.

Так, после точной работы ВСУ у оккупнатов стало на один "Солнцепек" меньше.

Об этом сообщают в Сети.

"Орки пригнали "Солнцепек", чтобы останавливать наступление ВСУ, но есть один большой нюанс...", — прокомментировали авторы фото.

На кадрах видно, что от расхваленного "Сонцепека" после попадания ВСУ осталась только коробочка. Верхушка огнеметной системы улетела на несколько метров и "поджарилась".

Напомним, российская армия в ночь на 12 сентября обстреляла Новобаварский район Харькова. Под удар попал жилой дом, есть жертвы.

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