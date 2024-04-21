ВСУ "похоронили" оккупантов под руинами на Авдеевском направлении (видео)

Живучих оккупантов отправили на "концерт к Кобзону" с помощью "железных птичек".
Наши бойцы показали остросюжетный триллер о захоронениях под руинами российских оккупантов. Мощную работу провели пилоты ударной роты БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады.
Об этом написал журналист Юрий Бутусов.
Как детализировал журналист, на Авдеевском направлении было обнаружено шестеро солдат, скрывавшихся в полуразрушенном здании.
"Несмотря на их невероятную живучесть, нашим воинам для их ликвидации хватило трех дронов-камикадзе — с фугасным и обломочным боеприпасами", — добавил Бутусов.
Ранее ВСУ показали эффектную работу по оккупантам Донецкой области. Задание выполнили пилоты аэроразведки 11 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".
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