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ВСУ "похоронили" оккупантов под руинами на Авдеевском направлении (видео)

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ВСУ "похоронили" оккупантов под руинами на Авдеевском направлении (видео)

Работа по оккупантам

Живучих оккупантов отправили на "концерт к Кобзону" с помощью "железных птичек".

Наши бойцы показали остросюжетный триллер о захоронениях под руинами российских оккупантов. Мощную работу провели пилоты ударной роты БПЛА Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ "похоронили" под руинами оккупантов на Авдеевском направлении

ВСУ "похоронили" под руинами оккупантов на Авдеевском направлении

Как детализировал журналист, на Авдеевском направлении было обнаружено шестеро солдат, скрывавшихся в полуразрушенном здании.

"Несмотря на их невероятную живучесть, нашим воинам для их ликвидации хватило трех дронов-камикадзе — с фугасным и обломочным боеприпасами", — добавил Бутусов.

Ранее ВСУ показали эффектную работу по оккупантам Донецкой области. Задание выполнили пилоты аэроразведки 11 отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

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