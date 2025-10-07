- Дата публикации
- Украина
ВСУ показали кадры освобождения Январского на Днепропетровщине
На Днепропетровщине украинские силы освободили еще одно село
Украинские военные освободили от врага село Январское на Днепропетровщине.
Об этом говорится в сообщении 141-й отдельной механизированной бригады.
Бойцы обнародовали видео, на котором показан ход штурма, отметив, что это не постановка, а реальные боевые действия.
«На этих кадрах — не кино, а реальная боевая работа. Это — успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении.
В результате операции подразделение нанесло противнику значительные потери — уничтожено около 50 российских военных, еще восемь оккупантов попали в плен.
В бригаде отметили, что эта операция демонстрирует прогресс украинских сил — ВСУ не только удерживают позиции, но и активно освобождают захваченные территории.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинские войска продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка в Донецкой области. Силы обороны освободили один населенный пунктна этом участке фронта.