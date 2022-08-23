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ВСУ показали, как "кошмарят" оккупантов, поселившихся в заброшенных частных домах Донецкой области (видео)

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ВСУ показали, как "кошмарят" оккупантов, поселившихся в заброшенных частных домах Донецкой области (видео)

Украинские защитники не дают покоя российским оккупантам на захваченных территориях.

Они постоянно "охотятся" на незваных гостей, где бы те ни находились.

Видео такой охоты выложили в Сети бойцы 54-й ОМБр.

Боевая группа К2 54 ОМБр с собратьями охотятся на кацапов. Парни из разведгруппы К2 со своими побратимами начали следить за козломордыми из воздуха и увидели, что один из них получил травму. Парни пытались спасти "уважаемого туриста", но не получилось", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что украинские бойцы подлавливают оккупантов на местах их расположения. Где бы они ни ходили, к ним постоянно "прилетает" с неба, благодаря работе БпЛА и разведке.

В частности, ВСУ дождались, пока оккупанты сплотятся и будут нести раненного на носилках и ударили по ним.

После этого произошло чудо — некоторые оккупанты после взрыва разбежались, а раненный исцелился, вскочил с носилок и тоже удрал за всеми.

Напомним, что ВСУ ударили по российским оккупантов, которые на двух бронированных автомобилях "Тигр" остановились отдохнуть.

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