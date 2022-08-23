ВСУ показали, как "кошмарят" оккупантов, поселившихся в заброшенных частных домах Донецкой области (видео)

Они постоянно "охотятся" на незваных гостей, где бы те ни находились.

Видео такой охоты выложили в Сети бойцы 54-й ОМБр.

Боевая группа К2 54 ОМБр с собратьями охотятся на кацапов. Парни из разведгруппы К2 со своими побратимами начали следить за козломордыми из воздуха и увидели, что один из них получил травму. Парни пытались спасти "уважаемого туриста", но не получилось", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что украинские бойцы подлавливают оккупантов на местах их расположения. Где бы они ни ходили, к ним постоянно "прилетает" с неба, благодаря работе БпЛА и разведке.

В частности, ВСУ дождались, пока оккупанты сплотятся и будут нести раненного на носилках и ударили по ним.

После этого произошло чудо — некоторые оккупанты после взрыва разбежались, а раненный исцелился, вскочил с носилок и тоже удрал за всеми.

Напомним, что ВСУ ударили по российским оккупантов, которые на двух бронированных автомобилях "Тигр" остановились отдохнуть.

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