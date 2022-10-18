ВСУ показали, как ударили по ангару с техникой и как оккупанты отчаянно пытались потушить пожар

Оккупанты бросились тушить технику охваченную огнем.
Украинские бойцы на одном из направлений ведения боевых действий уничтожили технику оккупантов.
Соответствующее видео обнародовал канал "СтратКом" в Telegram.
После удара по ангару с российской техникой, оккупанты бросились с ведрами с водой тушить вспыхнувшие танки.
"Уничтожение вражеской техники и созерцание, как кацапы пытаются потушить пожар", — говорится в сообщении к видео.
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Деокупация Украины
В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за движения Вооруженных сил Украины.
В то же время россияне готовятся к мощному контрнаступлению ВСУ на Луганщину. Оккупанты уже минуют подъездные дороги в сторону Сватового и Кременной.
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