ВСУ показали, как ударили по ангару с техникой и как оккупанты отчаянно пытались потушить пожар

Украинские бойцы на одном из направлений ведения боевых действий уничтожили технику оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал канал "СтратКом" в Telegram.

После удара по ангару с российской техникой, оккупанты бросились с ведрами с водой тушить вспыхнувшие танки.

"Уничтожение вражеской техники и созерцание, как кацапы пытаются потушить пожар", — говорится в сообщении к видео.

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Деокупация Украины

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за движения Вооруженных сил Украины.

В то же время россияне готовятся к мощному контрнаступлению ВСУ на Луганщину. Оккупанты уже минуют подъездные дороги в сторону Сватового и Кременной.

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