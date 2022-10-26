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ВСУ показали, как ударным дроном и артиллерией уничтожили российский БТР: видео

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ВСУ показали, как ударным дроном и артиллерией уничтожили российский БТР: видео

Уничтоженный БТР россиян, скриншот с видео

Бойцы ударили по вражескому БТР в Донецкой области.

Украинские бойцы в Донецкой области уничтожили бронетранспортера россиян с помощью артиллерии и ударного беспилотника.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"В Донецкой области украинские десантники уничтожили с помощью артиллерии и ударного дрона российский БТР-82А", — говорится в сообщении.

После ударов ВСУ российский БТР вспыхнул.

Ситуация в Донецкой области

По данным Генштаба, ВСУ за прошедшие сутки сдержали наступление оккупантов в Донецкой области. Подразделения Сил обороны отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
828
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