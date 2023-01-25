Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ показали, как захлебнулась вражеская атака в районе Бахмута: сколько уничтожили оккупантов (видео)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
7084
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ показали, как захлебнулась вражеская атака в районе Бахмута: сколько уничтожили оккупантов (видео)

Скриншот с видео

Защитники уничтожили около двух десятков захватчиков.

Украинские воины в районе Бахмута уничтожили штурмовое подразделение российских оккупантов.

Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

"Недавно несколько десятков оккупантов пытались отбить боевые позиции 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины. Укрепление удерживали лишь несколько воинов, поэтому они прибегли к военным уловкам. В частности, отойдя, на определенное расстояние, на противника была наведена украинская артиллерия", - говорится в сообщении.

После успешного огневого поражения из вооружения боевых бронированных машин и стрелкового оружия защитники окончательно уничтожили штурмовое подразделение российских оккупантов.

"В общем, в том бою егеря-десантники успешно уничтожили около двух десятков захватчиков", — сообщили в ДШВ ВСУ.

Напомним, по данным Генштаба, Бахмут остается под контролем ВСУ.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
7084
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация