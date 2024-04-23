ВСУ показали мощную работу по вражеской технике (видео)

Украинские бойцы показали яркое уничтожение вражеской техники. Мощно отработали пилоты БПЛА 148-й ОАБр ДШВ ВСУ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

ВСУ показали мощную работу по вражеской технике

"Война дронов: несмотря на то, что россияне "подсматривают" за нашими технологическими решениями работы наземных дронов, украинские военные препятствуют их применению, уничтожая вражескую технику", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля Z-каналы радостно опубликовали видео уничтожения "предателей по РДК" под Очеретиным. Они показывали целую группу 200-х, однако убитые оказались бойцами армии РФ.

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