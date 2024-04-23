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ВСУ показали мощную работу по вражеской технике (видео)

ВСУ показали мощную работу по вражеской технике (видео)

Работа ВСУ по вражеской технике

Противник продолжает нести потери.

Украинские бойцы показали яркое уничтожение вражеской техники. Мощно отработали пилоты БПЛА 148-й ОАБр ДШВ ВСУ.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

ВСУ показали мощную работу по вражеской технике

ВСУ показали мощную работу по вражеской технике

"Война дронов: несмотря на то, что россияне "подсматривают" за нашими технологическими решениями работы наземных дронов, украинские военные препятствуют их применению, уничтожая вражескую технику", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 апреля Z-каналы радостно опубликовали видео уничтожения "предателей по РДК" под Очеретиным. Они показывали целую группу 200-х, однако убитые оказались бойцами армии РФ.

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