ВСУ показали работу дронов с термитной смесью по врагу (видео)

ВСУ показали масштабирование применения украинских дронов с термитной смесью. Очередные русские пехотинцы сгорели заживо после атаки.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Воины ВСУ показали применение дронов с термитной смесью по врагу

Это работа подразделения аэроразведки 28-й отдельной механизированной бригады под Торецком Донецкой области.

Росіяни визнають втрати

"Вслед за "Гудвином", "Эрнестом" и другими дроноводами из расчета БПЛА, которых командование отправило в "мясной штурм", очередные российские пехотинцы сгорели заживо после атаки огнедышащего "Дракариса" и вылитой на них смеси расплавленного металла", - отметил журналіст.

Ранее воины 3-й штурмовой вовремя заметили вражескую колонну, двигавшуюся в сторону позиций ВСУ. Подразделения сразу поразили российские танки и БТР. Очень скоро пехота армии РФ начала убегать назад.

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