ВСУ показали уничтожение группы вражеской пехоты в Волчанске (видео)

Наши воины продолжают наносить потери противнику.
Так, ВСУ ликвидировали группу российской пехоты в Волчанске. Задание выполнили десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Кадры обнародовала 82 отдельная десантно-штурмовая бригада.
"Отрывок из боев на Харьковском направлении, десантникам 82 ОДШБр удалось подавить огнем и уничтожить вражескую группу, которая пыталась продвигаться по населенному пункту", – говорится в сообщении.
Напомним, Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в районе Волчанска на Харьковщине, в то же время в других районах в приграничных областях продолжаются контрударные действия.
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