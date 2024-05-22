ВСУ показали уничтожение группы вражеской пехоты в Волчанске (видео)

Так, ВСУ ликвидировали группу российской пехоты в Волчанске. Задание выполнили десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Кадры обнародовала 82 отдельная десантно-штурмовая бригада.

"Отрывок из боев на Харьковском направлении, десантникам 82 ОДШБр удалось подавить огнем и уничтожить вражескую группу, которая пыталась продвигаться по населенному пункту", – говорится в сообщении.

Напомним, Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию в районе Волчанска на Харьковщине, в то же время в других районах в приграничных областях продолжаются контрударные действия.

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