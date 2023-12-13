ВСУ показали уничтожение россиян на Авдеевском направлении (видео)

Силы обороны ликвидировали оккупантов, которые пытались продвинуться на Авдеевском направлении. По ним отработали украинские снайперы.

Кадры обнародовал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали уничтожение россиян на Авдеевском направлении

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Ночная попытка русских солдат пробраться вглубь позиций Сил обороны оказалась неудачной. Их быстро выследили наши воины. По живой силе противника отработали снайперы 8-го отдельного полка спецназначения.

Ранее наши бойцы ликвидировали захватчика, решившего справить нужду на украинскую землю.

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