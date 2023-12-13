Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ показали уничтожение россиян на Авдеевском направлении (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
656
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ показали уничтожение россиян на Авдеевском направлении (видео)

Враг продолжает нести сокрушительные потери.

Силы обороны ликвидировали оккупантов, которые пытались продвинуться на Авдеевском направлении. По ним отработали украинские снайперы.

Кадры обнародовал журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали уничтожение россиян на Авдеевском направлении

ВСУ показали уничтожение россиян на Авдеевском направлении

Подробности

Ночная попытка русских солдат пробраться вглубь позиций Сил обороны оказалась неудачной. Их быстро выследили наши воины. По живой силе противника отработали снайперы 8-го отдельного полка спецназначения.

Ранее наши бойцы ликвидировали захватчика, решившего справить нужду на украинскую землю.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
656
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация