ВСУ показали уничтоженную бронетехнику и солдат армии РФ (видео)

На нашей земле оккупантам не удается укрыться от "железных птичек".

Да, украинский дрон показал уничтоженную колонну российской бронетехники и ликвидированных захватчиков. Задание выполнили воины одного из лучших подразделений ударных БПЛА – группы CODE 9.2.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали уничтоженную бронетехнику и солдат армии РФ

Напомним, бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ отработали по врагу на Кременском направлении. Оккупанты пытались спастись от "сыпавшихся с неба" боеприпасов, но все напрасно.

Читайте также: