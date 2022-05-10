ВСУ поколошматили оккупантов на востоке: около 250 убитых

ВСУ поколошматили оккупантов на востоке: около 250 убитых

В Восточной операционной зоне защитники Украины дали "перцу" российским оккупантам.

Из-за этого последние понесли большие потери.

Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".

"9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинскими воинами было отбито 8 атак российских фашистских войск. В результате боев было уничтожено:

личного состава – до 250

танки – 13

БТР – 1

БМП – 10

САУ – 1

минометы – 2

АТТ – 6

БПЛА – 1", – говорится в сообщении.

Напомним, что опытные контрактники отказываются воевать в первом эшелоне войск, поэтому на смену им отправляют неопытных срочников. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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