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ВСУ поколошматили оккупантов на востоке: около 250 убитых

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ВСУ поколошматили оккупантов на востоке: около 250 убитых

Associated Press

В Восточной операционной зоне защитники Украины дали "перцу" российским оккупантам.

Из-за этого последние понесли большие потери.

Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".

"9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинскими воинами было отбито 8 атак российских фашистских войск. В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – до 250
  • танки – 13
  • БТР – 1
  • БМП – 10
  • САУ – 1
  • минометы – 2
  • АТТ – 6
  • БПЛА – 1", – говорится в сообщении.

Напомним, что опытные контрактники отказываются воевать в первом эшелоне войск, поэтому на смену им отправляют неопытных срочников. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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