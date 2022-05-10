ВСУ поколошматили оккупантов на востоке: около 250 убитых

В Восточной операционной зоне защитники Украины дали "перцу" российским оккупантам.
Из-за этого последние понесли большие потери.
Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".
"9 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинскими воинами было отбито 8 атак российских фашистских войск. В результате боев было уничтожено:
- личного состава – до 250
- танки – 13
- БТР – 1
- БМП – 10
- САУ – 1
- минометы – 2
- АТТ – 6
- БПЛА – 1", – говорится в сообщении.
Напомним, что опытные контрактники отказываются воевать в первом эшелоне войск, поэтому на смену им отправляют неопытных срочников. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
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