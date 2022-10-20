ВСУ "покошмарили" оккупантов и уничтожили мост, понтонную переправу и вражескую РЭБ

Украинские пилоты, артиллеристы и зенитчики "покошмарили" оккупантов за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки ВСУ нанесли с артиллерии удары по районам скопления живой силы врага и вражеской техники.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
В результате ударов Сил обороны в последние дни, подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области — до 150 военнослужащих ранены и уничтожено около 15 единиц вооружения и военной техники.
Также украинские пилоты минувшие сутки нанесли 10 ударов по местам размещения врага. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции ЗРК врага. Подразделения ПВО сбили 6 крылатых ракет, 1 вертолет Ка-52 и 16 БпЛА, из них — 14 иранских "Shahed-136".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, станцию РЭБ и 6 других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника", — говорится в сообщении.
Напомним, что ВСУ закрепляются на освобожденных территориях Херсона. Российские оккупанты и дальше продолжают издалека обстреливать населенные пункты области. В общей сложности на освобожденных территориях разрушено от 40 до 80% зданий. Во время отступления оккупанты заминировали многие объекты.
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