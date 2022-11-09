ВСУ "покошмарили" россиян в Запорожье: убиты до 150 захватчиков и уничтожена их техника

Российским оккупантам досталось от ВСУ на Запорожье.

В Запорожской области ВСУ "передали поздравления" оккупантам от украинского народа. Уничтожены до 150 захватчиков.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожено 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов", — говорится в сообщении.

Также украинские пилоты на протяжении минувших суток нанесли по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции вражеской ПВО.

Также за прошедшие сутки украинские защитники сбили 5 БпЛА "Ланцет" и 4 — "Орлан", а артиллеристы и ракетчики попали в пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Напомним, что на южном направлении ВСУ уничтожили 2 склада вражеских боеприпасов в районе Снигиревки Николаевской области и Костромки Херсонской области. Остальные потери противника дознаются.