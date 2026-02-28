ВСУ полностью отрезали от логистики россиян в Купянске: происходящее в городе

В Купянске продолжается зачистка города от оккупантов / © Getty Images

Реклама

В Купянске русские военные находятся в полной изоляции от путей и логистического обеспечения. Угрозы для масштабного прорыва или опасности от большого количества вражеского личного состава в самом населенном пункте пока нет.

Об этом рассказала начальница отделения коммуникаций 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады Анастасия Халецка в эфире телеканала «Киев24».

Сколько окупантов осталось в городе

По информации военной, сейчас речь идет о пребывании в Купянске не более нескольких десятков российских солдат. Системное присутствие вражеских сил в населенном пункте не зафиксировано. Украинские подразделения непрерывно проводят мероприятия по зачистке территории.

Реклама

«Зачистки нашими подразделениями продолжаются в самом городе. И я думаю, что это лишь вопрос времени, когда у оставшихся там на сегодняшний день россиян полностью закончится провизия и возможности для того, чтобы находиться в городе», — отметила представительница бригады.

Ситуация с обеспечением врага

оккупанты полностью отрезаны от любой логистики, поэтому не имеют возможности пополнять запасы боекомплекта или провизии. Анастасия Халецка подчеркнула, что имеющиеся враждебные силы не представляют серьезной опасности, поскольку это не большое количество подразделений.

Вооруженные силы Украины полностью контролируют оперативную обстановку. Наши защитники продолжают методически выявлять и уничтожать остатки вражеских групп, которые пытаются скрываться в городской застройке без шансов на подкрепление.

Напомним, военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что этой весной-летом армия РФ может готовить новое большое наступление . Целью, скорее всего, станут две области.