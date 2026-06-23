ВСУ полностью уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал

Железнодорожный мост через Северокрымский канал / © Силы специальных операций ВСУ

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Силы обороны Украины уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал. Он являлся ключевым звеном для логистики российской армии.

Об этом сообщили руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и Силы спецопераций Украины.

«Железнодорожный мост через Северокрымский канал уничтожен. Спасибо воинам ССО, и всем воинам СОУ», — написал Коваленко в Сети.

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В свою очередь в ССО объявили, что «железнодорожного моста через Северокрымский канал в Крыму больше не существует».

Атака на мост через Северокрымский канал

Напомним, в ночь на 18 июня Силы спецопераций ВСУ успешно атаковали железнодорожный мост через Северокрымский канал вблизи Роздольного, который является ключевым звеном логистики захватчиков в направлении Крыма. Операторы подразделения MiddleStrike «Балиста» вывели объект из строя, что явилось частью систематической работы по уничтожению вражеских транспортных артерий на юге.

К слову, накануне оккупанты заявили об ударе по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой — одной из ключевых артерий в Крым. После атаки возникли пожары в местах дислокации российских войск, а местные сообщали о взрывах в районе Генической Горки и Счастливцево. Коллаборанты заявили, что мост перекрыли, но впоследствии оккупационная «власть» сообщила о частичном возобновлении движения в реверсном режиме.

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