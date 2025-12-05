ВСУ получат новые контракты: как изменятся сроки и выплаты для военных

ВСУ / © Associated Press

Правительство Украины утвердило проект закона, внедряющего новые контракты для военнослужащих , отвечая на ключевые запросы общества.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Ключевые детали новой системы:

Сроки службы: Контракты предлагается заключать на четкий срок – от одного до пяти лет .

Финансовая мотивация: Законопроект предусматривает ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за непосредственное участие в боевых операциях .

Контракт ВСУ / © Telegram/Денис Шмигаль

Какие гарантии для защитников

Важнейшим новшеством, направленным на социальные гарантии, является гарантированная отсрочка от мобилизации .

Военнослужащие, заключившие контракт на срок от двух до пяти лет, будут иметь право на отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после окончания срока действия контракта.

Контракт ВСУ / © Telegram/Денис Шмигаль

Кто сможет заключить новые контракты

Новые контракты предлагаются для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны, включая ВСУ, НГУ, ГНСУ и другие формирования.

Возможность заключить контракты на новых условиях получат:

Граждане, состоящие в запасе и резервисты.

Мобилизированные военнослужащие.

Воины, которые уже служат по контракту (могут их перезаключить).

Правительство ожидает оперативного принятия законопроекта народными депутатами и рассчитывает, что система новых контрактов заработает уже в первом квартале 2026 года .

Напомним, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина должна готовить все население, включая женщин и мужчин, к национальному сопротивлению .