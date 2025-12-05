- Дата публикации
ВСУ получат новые контракты: как изменятся сроки и выплаты для военных
Законопроект уже направлен в Верховную Раду.
Правительство Украины утвердило проект закона, внедряющего новые контракты для военнослужащих , отвечая на ключевые запросы общества.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.
Ключевые детали новой системы:
Сроки службы: Контракты предлагается заключать на четкий срок – от одного до пяти лет .
Финансовая мотивация: Законопроект предусматривает ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за непосредственное участие в боевых операциях .
Какие гарантии для защитников
Важнейшим новшеством, направленным на социальные гарантии, является гарантированная отсрочка от мобилизации .
Военнослужащие, заключившие контракт на срок от двух до пяти лет, будут иметь право на отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после окончания срока действия контракта.
Кто сможет заключить новые контракты
Новые контракты предлагаются для солдат, сержантов и офицеров всех сил безопасности и обороны, включая ВСУ, НГУ, ГНСУ и другие формирования.
Возможность заключить контракты на новых условиях получат:
Граждане, состоящие в запасе и резервисты.
Мобилизированные военнослужащие.
Воины, которые уже служат по контракту (могут их перезаключить).
Правительство ожидает оперативного принятия законопроекта народными депутатами и рассчитывает, что система новых контрактов заработает уже в первом квартале 2026 года .
