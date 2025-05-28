ВСУ получили дроны, которыми управляет ИИ без спутника и связи: что о них известно

Дрон / © Pixabay

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Вооруженные Силы Украины получили новые дроны серии MTS от чешской компании LPP Holding. Эти беспилотники оснащены искусственным интеллектом (ИИ) и способны выполнять боевые задачи без необходимости в спутниковой связи или постоянном управлении оператором.

Об этом сообщает ČTK České noviny

Они уже прошли боевые испытания и показали высокую эффективность в реальных условиях.

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«Чешская компания LPP holding разработала и производит дроны, управляемые искусственным интеллектом (ИИ), устойчивые к вражеским глушилкам. Компания уже поставила сотни из них в Украину», — говорится в сообщении.

По словам совладельца компании Радима Петраша, компания начала поставлять в Украину дроны под названием MTS прошлой осенью. Эти беспилотники созданы на основе искусственного интеллекта. Особенностью этих дронов является то, что они не принимают и не передают никаких сигналов, что является их главным преимуществом.

Радим Петраш объяснил, что сначала оператор загружает на дрон информацию о цели миссии. Затем искусственный интеллект управляет навигацией дрона, используя визуальный контакт: дрон сравнивает то, что видит под собой, с картой и таким образом определяет свое местонахождение. Благодаря этому, даже в шумной среде, где GPS-сигнал недоступен или не работает, дрон не потеряется и сможет успешно выполнить свою миссию.

Представитель компании также сообщил, что украинские военные очень положительно отзываются о дронах. Он отметил: «Говорят, мы первые, кто доказывает, что что-то вроде визуальной навигации может работать».

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Петраш рассказал, что компания уже доставила в Украину сотни дронов с искусственным интеллектом и сейчас производит примерно сто дронов в месяц. Они планируют увеличить производство до 20 дронов ежедневно. Весь процесс создания системы MTS — от программирования электроники и сборки дронов до разработки ударных головок и программного обеспечения — осуществляется силами самой компании.

Сейчас компания создала три модели дронов, управляемых искусственным интеллектом, который выполняет роль «мозга» и пилота. Самый маленький из них — MTS05 — это тактический беспилотник, способный летать на расстояние в несколько десятков километров. Больший MTS25 оснащен двигателем внутреннего сгорания и может пролететь сотни километров. Самый мощный и самый большой — MTS40, который имеет еще более мощный двигатель и может нести боеголовку весом до 12 килограммов.

Что известно о дронах MTS

Автономное управление: Дроны MTS не нуждаются в постоянном управлении оператором и могут самостоятельно выполнять миссии, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противоборства.

Искусственный интеллект: Использование ИИ позволяет дронам распознавать объекты и ориентироваться с помощью данных карт, без необходимости в GPS-сигналах.

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Модели дронов

MTS05: Компактный тактический дрон для коротких миссий на расстояние до нескольких десятков километров.

MTS25: Более крупный дрон с двигателем внутреннего сгорания, способный покрывать сотни километров.

MTS40: Самая мощная модель, способная нести боевую часть весом до 12 кг.

Противодействие глушению: Благодаря автономному управлению и использованию визуальной навигации, дроны MTS эффективно функционируют даже в зонах с активным электронным противоборством.

Производственные мощности: LPP Holding сейчас производит около 50 единиц дронов в месяц, с планами на увеличение производства.

Напомним, ранее мы писали о том, что дроны-носители GOGOL-M впервые провели автономные миссии с ударными беспилотниками во время испытаний по российским целям.