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ВСУ получили еще один автомобиль при поддержке Favbet Foundation

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ВСУ получили еще один автомобиль при поддержке Favbet Foundation

Военнослужащие ВСУ при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation получили еще один автомобиль для выполнения боевых заданий на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Бойцы получили автомобиль в День независимости 24 августа. Авто уже доставлено на передовую и помогает защитникам Украины нести службу.

Напомним, с начала полномасштабной войны при поддержке фонда Favbet Foundation Вооруженные силы Украины получили уже 15 автомобилей.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

Дата публикации
Просмотры
41
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