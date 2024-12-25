ВСУ получили гуманитарную помощь от семьи Ильницких на 14 млн грн

Семья Ильницких, как и большинство сознательных украинских семей, в течение 2022-2023 гг. активно помогает ВСУ, предоставив гуманитарную и другую помощь украинским военным на сумму более 14 млн. грн. Об этом сообщил львовский предприниматель Василий Ильницкий.

Василий Ильницкий рассказал, что с первых дней широкомасштабной военной агрессии все члены семьи приобщаются к волонтерской деятельности и вместе пытаются максимально удовлетворить поступающие от защитников запросы.

"Наша волонтерская поддержка началась с помощи работникам, друзьям, товарищам, которые уже в феврале, то есть в первые дни войны, были мобилизованы или согласились добровольцами. Мы искали и закупали для них все необходимое для того, чтобы обеспечить их безопасность. Потом к нам начали обращаться за помощью воинские части, в которых они служат, а также расположенные на территории нашей области. Мгновенно мы реагируем также на все обращения, которые поступают к нам от находящихся на Востоке защитников", - рассказал он.

Василий Ильницкий, как бизнесмен, обеспечивает финансовый ресурс для гуманитарной поддержки, а ключевую роль в организации сотрудничества с волонтерскими организациями, а также военными играет его сын Ростислав Ильницкий.

"На Ростислава возложена весомая часть организационной работы и логистики по доставке гуманитарной помощи. Он активно сотрудничает с волонтерскими инициативами, приобщается к их проектам. Например, наша семья стала участником известного проекта "Птички победы", в рамках которого для военных предпринимателями Львовщины были закуплены тысячи дронов Ростислав по просьбе военных неоднократно, как волонтер, осуществлял отбор и покупку за границей дронов, внедорожников, тепловизоров и другого необходимого оборудования, осенью он договорился и организовал транспортировку шесть автомобилей в Украину, и они уже выполняют важные задания на фронте, о чем сообщили нам наши военные", - объяснил Василий Ильницкий.

Семья Ильницких присоединилась также к памяти погибших защитников в Каменко-Бугском районе, предоставив конструкции для обустройства памятных стел на Аллее Героев.

Волонтерская помощь Ростислава Ильницкого была отмечена благодарностью командования и бойцов Добровольческого батальона ТОР. Семья Ильницких за волонтерскую поддержку получила благодарность от 24 отдельной механизированной бригады, 21 отдельной механизированной бригады, 77 отдельной аэромобильной бригады, а также от ОО "Добро. Действий" за помощь ВСУ в рамках проекта "Птички победы".

Василий Ильницкий отметил, что он и его семья будут продолжать максимально активно помогать ВСУ столько времени, сколько это потребуется, ведь жизнь наших воинов, их безопасность и боевой дух — это важные предпосылки нашей победы, которой мы все так ждем.