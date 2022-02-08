ВСУ получили мобильный полевой госпиталь от Эстонии и Германии: фото

Госпиталь обеспечивает медицинскую помощь на уровне бригады.

Эстония при софинансировании с Германией передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Для его развертывания нужно всего 20 минут.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины во вторник, 8 февраля.

Полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях. Он обеспечивает оказание медицинской помощи на уровне бригады. Все модули требуют 20 минут для развертывания и свертывания. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

Украина надеется на разблокировку закупки оружия

"Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в сфере военной медицины. Вместе с тем мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, а потому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины в Агентстве НАТО по поддержке и поставке", – сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Мобильный полевой госпиталь Role 2 для ВСУ / Министерство обороны Украины

Мобильный полевой госпиталь Role 2 для ВСУ / Министерство обороны Украины

Министр обороны Эстонии Кейл Лаанет выразил слова поддержки Украине в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в евроатлантических устремлениях государства.

Напомним, Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию былой власти и не будет поставлять оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия взыскала 130 тыс. военных к украинским границам.

Посол Мельник объяснил нежелание Германии поставлять оружие Украине

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