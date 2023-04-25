ВСУ получили очередной внедорожник Nissan от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Nissan Navara.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
Автомобиль поступил в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задания в Донецкой области.
При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.
Всего при содействии фонда ВСУ получили более 105 авто, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн. грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.