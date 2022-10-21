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ВСУ получили средства связи и разведки при содействии Favbet Foundation

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ВСУ получили средства связи и разведки при содействии Favbet Foundation

При содействии фонда Favbet Foundation одно из подразделений Вооруженных сил Украины получило 8 современных радиостанций Hytera и тепловизор AGM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Техника и снаряжение поступили в распоряжение подразделения ВСУ, которое выполняет боевые задачи на Харьковском направлении.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Дата публикации
Просмотры
572
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