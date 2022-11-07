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ВСУ получили уже 30 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Дата публикации
Просмотры
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ВСУ получили уже 30 автомобилей при содействии Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных сил Украины очередной микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Это уже 30-е авто, которое ВСУ при содействии Favbet Foundation получили с начала полномасштабного вторжения России.

Автомобиль уже поступил в распоряжение подразделения ВСУ и выполняет боевые и логистические задачи в разных регионах страны.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.

Дата публикации
Просмотры
148
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