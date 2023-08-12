ВСУ получили важную помощь от Германии и Нидерландов — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский особо поблагодарил несколько стран, которые на этой неделе сделали новые шаги для большей безопасности и защиты украинцев.

Свою благодарность он выразил в традиционном вечернем обращении в субботу, 12 августа.

Германия

Украинский лидер сообщил, что украинскую ПВО услиили еще две установки ЗРК Patriot.

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"Каждое существенное усиление нашей ПВО – это тысячи спасенных жизней людей и реальное приближение полноценного воздушного щита для Украины. Каждый наш город, каждый населенный пункт должны быть защищены. Это станет основой общеевропейского воздушного щита. Когда российский террор проиграет в Украине – вся Европа победит”, — подчеркнул Зеленский.

Нидерланды

От Нидерландов, сообщил президент, на этой неделе наши пограничники получили мобильные комплексы медицинской поддержки.

"Нидерланды вообще – среди лидеров в оборонном сотрудничестве с Украиной, в политическом взаимодействии. Реально защищают жизнь. И гуманитарное измерение тоже содержательно. Я благодарю за это людей Нидерландов! Спасибо всем! Марк, спасибо тебе!” – сказал он.

Азербайджан

Президент Зеленский отметил готовность Азербайджана предоставить новый пакет гуманитарной поддержки, включая оборудование для разминирования.

“В целом по состоянию на сейчас 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов. Каждый день наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. И чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность. Спасибо каждой стране, которая нам помогает!” – сказал он.

Греция

Также украинский лидер сообщил, что к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины присоединилась уже 14-я страна — Греция. Кроме Греции, в этом списке Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция.

"Наша команда будет работать дальше — ради новых участников, ради того, чтобы каждое государство и каждый лидер, которые заинтересованы в покое и безопасности, могли проявить свое лидерство в том или ином формате сотрудничества безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 10 августа правительство Эстонии приняло решение прислать Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

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