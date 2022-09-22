ВСУ попали в 2 вражеских командных пункта в Херсоне, склады с боеприпасами и оставили оккупантов без "Зоопарка"

За сутки украинские ракетчики-артиллеристы нанесли более 280 поражений в месторасположении врага.

Об этом сообщает ОК "Юг".

В целях защиты своих подразделений от авиационных и ракетных ударов, враг развернул подразделения противовоздушной обороны в Бериславском районе. Оккупанты пытаются совершать маневры всеми силами и средствами, уплотняя оборону, усиливая артиллерийское прикрытие.

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"Результаты выполнения почти 280 огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями, свидетельствуют о поражении 2 командных пунктов непосредственно в Херсоне, 2 пунктов управления в Нововоскресенском и Дудчанах, складов боеприпасов в Пятихатках и Херсоне, 3 районов скопления вооружения, техники Дудчанах и Новой Каховке, а также радиолокационной станции "Зоопарк" в Крутом Яру", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 сентября во время своего обращения российский президент Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ. После соответствующего президентского указа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на войну в Украине будет призвано 300 тысяч новобранцев.

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