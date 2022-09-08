ВСУ попали в базу оккупантов на Запорожье и отразили вражеские штурмы на нескольких участках в Донецкой области: утренняя сводка Генштаба 8 августа

Россияне продолжают сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны, Большие Проходы, Славянск, Сиверск, Краматорск, Ивано-Дарьевка, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Богоявленка, Константиновка, Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Дорожнянка, Трудовое, Красное, Высокополье, Терновые Поды, Лозовое, Ольговское, Белогорка, Костромка, Красный Яр, Сухой Ставок, Безымянное, Андреевка и Белая Криница.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из воздушного пространства и территории Республики Беларусь.

На Сиверском направлении из минометов и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области.

На Харьковском направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщевая, Великие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа.

На Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье.

На Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Сиверск, Спорное, Верхнекаменское, Веселое и Григоровка.

На Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка.

На Авдеевском направлении были обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опытное, Водяное и Первомайское.

На Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии захватчики обстреляли возле Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского.

На Запорожском направлении были обстрелы в населенных пунктах Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

Работа ВСУ на фронте:

ВСУ попали в сосредоточение личного состава и военной техники противника, находившиеся на территории аграрного предприятия "Украина" села Солодководное Запорожской области, враг понес значительные потери, количество уточняется.

ВСУ успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка.

В течение суток украинские пилоты совершили более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, два вертолета (Ка-52 и Ми-24), а также пять БпЛА.

В результате работы артиллерии и ракетных войск ВСУ за текущие сутки поражен командный пункт, состав горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения.

Напомним, что в центре Харькова продолжается поисковая операция, где накануне россияне попали ракетой в жилую многоэтажку.

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