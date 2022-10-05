ВСУ попали в понтонную переправу оккупантов в Херсонской области и сбили вражеский вертолет

Силы обороны "минуснули" вражеский вертолет и избавили окупантов от понтонной переправы.

На Запорожье и Херсонщине за прошедшие сутки для оккупантов было жарко. ВСУ нанесли удары по понтонной переправе рашистов через Днепр, сбили их вертолет и "минунули" 2 ЗРК.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Силы обороны Украины на днях нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются.

Подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов по местам расположения врага. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет 2 БпЛА врага", — говорится в сообщении.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу оккупантов.

Напомним, что Вооруженные силы Украины успешно продвигаются по Херсонскому направлению. Через несколько дней украинская армия освободила несколько сел.

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