ВСУ попали в военную комендатуру в Сватово и "минуснули" полсотни оккупантов с техникой в Запорожье

Украинские защитники всыпали "люлей" российским захватчикам в Луганской и Запорожье.

В результате те остались без военной комендатуры и без техники.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"В результате ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника 19 сентября текущего года подтверждено: поражение места сосредоточения личного состава в Пологовском районе, численностью более 20 человек; в Мелитопольском районе – склад боеприпасов, 5 единиц военной техники и более 20 военнослужащих; в районе населенного пункта Каменка – 10 единиц военной техники и более 10 военнослужащих подразделений оккупационных войск", — отметили в Генштабе.

Также подтверждено уничтожение комендатуры в Сватове Луганской области, где противник организовал штаб и склад боеприпасов.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи.