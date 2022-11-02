ВСУ попали в ЗРК и другую вражескую технику на Херсонщине и "закобзонили" оккупантов под Снегиревкой Николаевской области

В Генштабе получили новые данные работы Сил обороны по оккупантам за последние дни.

В Херсонской области украинские защитники попали во вражеский ЗРК и "припаркованную" рядом другую военную технику, а в Николаевской области уничтожен взвод оккупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Также читайте Меньше работы для ЗСУ: в Луганской области нетрезвые оккупанты устроили между собой разборки со стрельбой

"По уточненной информации, подтверждены потери противника в районе населенного пункта Музыковка Херсонской области 29 октября. Так, в результате огневого поражения, уничтожен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", а до десяти единиц другой военной техники врага получили повреждения. В районе населенного" пункта Снигиревка Николаевской области, 30 октября, были уничтожены 12 захватчиков", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе отмечают, что оккупанты развернули дополнительный госпиталь в районе Заветного Желания Донецкой области. Сейчас он полностью переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

Напомним, что в Сети опубликовали снимки с аэродрома в Ростове, где неизвестные взорвали 2 вертолета. На кадрах видно, что были повреждены 3 вертолета и 2 были уничтожены.

Читайте также: