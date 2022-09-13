ВСУ попали во вражеский "Зоопарк", артподразделения и склады с боеприпасами — Генштаб

Украинские пилоты отработали по районам сосредоточения вражеской техники и личного состава.

В результате оккупанты остались без радиолокационной станции, нескольких опорников и складов с боеприпасами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток авиация ВСУ нанесла 9 ударов – нанесено поражение по 7 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены 2 позиции его зенитных ракетных комплексов. Утраты живой силы и техники оккупантов уточняются.

"За минувшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Зоопарк, артиллерийские подразделения и склады боеприпасов", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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