ВСУ поразили 20 пунктов управления ВС РФ и "минуснули" две вражеские системы ПВО — Генштаб

За прошедшие сутки украинская авиация, ракетчики и зенитчики отработали по позициям врага, уничтожив вражескую технику и личный состав.

ВСУ уничтожили вражеские склады и пункты управления кафиров, а также поразили системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по местам расположения врага. Подтверждено поражение 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

"Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 20 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, а также более 20 важных объектов врага", — говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ отразили вражеские атаки на Донетчине. В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за большого количества раненных на оккупированной территории Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников.

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