ВСУ поразили базу окупантов в Воронежской области: детали от Генштаба

4 октября ночью Силы обороны Украины поразили очередной военный объект на территории РФ. Речь идет о базе хранения горюче-смазочных материалов "Аннанефтепродукт", что возле населенного пункта Анна Воронежской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.

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Как отмечается, в районе объекта фиксировалась работа российского ПВО. Подтверждено попадание в по меньшей мере один из вертикальных резервуаров. Произошло возгорание.

"Задача выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Результаты поражения уточняются. Продолжение следует...", — заинтриговали в Генштабе.

Напомним, В российском Новосибирске 3 октября сожгли областное управление ФСБ. В разведке отметили, что подобных событий внутри государства-агрессора происходит все больше.

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