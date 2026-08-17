ВСУ поразили базу российских ударных дронов и станции управления в Крыму

Столб дыма

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В ночь на 17 августа Силы обороны Украины нанесли удары по инфраструктуре российских оккупантов. В частности, под огонь попали важнейшие военные объекты в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

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Что атаковано

В частности, украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Гвардейского в оккупированном Крыму. На территории объекта зафиксирован пожар.

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Также под удар попала наземная станция управления БПЛА «Орион» в Новофедоровке.

Кроме того, украинские силы поразили наземный ретранслятор, который использовался для управления ударными дронами типа Герань и Гербера, в Оленовке. Еще один объект — пункт коммуникации и питания ретранслятора БпЛА — поражен на Тендровской косе Херсонской области.

В настоящее время степень повреждений российских военных объектов уточняется.

В Силах обороны подчеркивают, что работа по уничтожению ключевых военных целей противника продолжается.

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Напомним, Силы обороны Украины 10 августа атаковали нефтехимический комплекс «Тобольскнефтехим» в Тюменской области РФ. В Генштабе подтвердили поражение центральной газофракционирующей установки мощностью около 6,6 млн тонн сырья в год. Предприятие производит компоненты, которые используются для изготовления ракетного и авиационного горючего, материалов для дронов и бензина. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

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