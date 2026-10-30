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- Украина
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ВСУ поразили "Искандер-М" во время перегрузки баллистических ракет на Курщине
В Генштабе подчеркнули, что поражение пусковых установок «Искандер-М» уменьшает способности российской армии наносить баллистические удары по украинским городам.
Подразделы Сил обороны Украины поразили пусковую установку ОТРК «Искандер-М» в Курской области РФ, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также ремонтные подразделения противника.
Об этом сообщил Генштаб.
«Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Что именно поражено:
Пусковая установка ОТРК «Искандер-М» в районе перегрузки баллистических ракет, район Фатежа, Курская область
Склады боеприпасов армии РФ, район н.п. Малоянисоль, Донецкая область, район н.п. Новоегоровка, Харьковская область и район н.п. Ганусовка, Луганская область
Склад материально-технических средств оккупантов, район Беловодская, Луганская область
Ремонтное подразделение противника, район Рубежного, Луганская область
Ремонтно-восстановительная база российского агрессора, район н.п. Писаревка, Луганская область
Напомним, Украина нанесла удар по российскому аэродрому, где базировались Су-34, снаряженные авиабомбами. По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два — поражены. Самолеты были готовы к новым атакам на Украину и снаряжены авиабомбами.