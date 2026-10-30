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Дата публикации
Категория
Украина
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ВСУ поразили "Искандер-М" во время перегрузки баллистических ракет на Курщине

В Генштабе подчеркнули, что поражение пусковых установок «Искандер-М» уменьшает способности российской армии наносить баллистические удары по украинским городам.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Пусковая установка ОТРК "Искандер-М" поражена на Курщине

Пусковая установка ОТРК "Искандер-М" поражена на Курщине / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Подразделы Сил обороны Украины поразили пусковую установку ОТРК «Искандер-М» в Курской области РФ, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также ремонтные подразделения противника.

Об этом сообщил Генштаб.

«Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Что именно поражено:

  • Пусковая установка ОТРК «Искандер-М» в районе перегрузки баллистических ракет, район Фатежа, Курская область

  • Склады боеприпасов армии РФ, район н.п. Малоянисоль, Донецкая область, район н.п. Новоегоровка, Харьковская область и район н.п. Ганусовка, Луганская область

  • Склад материально-технических средств оккупантов, район Беловодская, Луганская область

  • Ремонтное подразделение противника, район Рубежного, Луганская область

  • Ремонтно-восстановительная база российского агрессора, район н.п. Писаревка, Луганская область

Напомним, Украина нанесла удар по российскому аэродрому, где базировались Су-34, снаряженные авиабомбами. По словам президента Владимира Зеленского, в результате атаки уничтожены четыре самолета Су-34, еще два — поражены. Самолеты были готовы к новым атакам на Украину и снаряжены авиабомбами.

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