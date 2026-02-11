- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
ВСУ поразили НПЗ "Волгоградский" и системы ПВО российских войск
ВСУ поразили стратегический нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области РФ.
В ночь на 11 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серии ударов по стратегическим объектам российской армии на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebok.
В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод «Волгоградский» в Волгоградской области РФ, который обеспечивал потребности оккупационной армии. На территории объекта зафиксирован пожар, масштабы ущерба уточняются.
На временно оккупированной территории Крыма, в районе населенного пункта Лобаново, под удар попал склад горюче-смазочных материалов противника.
В Запорожской области, на территории ВОТ поражено
склад материально-технического обеспечения в районе Балочки;
район сосредоточения военной техники в Любимовке;
подразделение живой силы в районе Гуляйполя, которое принадлежало к центру «Рубикон».
В Донецкой области, в районе Третьяков, уничтожен российский зенитный ракетный комплекс «Оса», а на Херсонщине, в районе Воскресенского, — зенитный комплекс «Тор».
Генштаб ВСУ сообщает, что потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять системные меры, направленные на ослабление боевого потенциала агрессора.
