ВСУ поразили носитель "Калибров" в Карелии: Плетенчук указал на важные детали

Ракетный удар. / © Associated Press

Поражение в Карелии российского корабля "Град" проекта "Буян-М" очень важно. Это судно может наносить удары по Украине ракетами "Калибр".

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

"В общей сложности РФ имеет 12 таких единиц. Нас, конечно, интересуют те три, которые находятся в Черном море, которые находятся в пункте базирования Новороссийск. Они являются носителями крылатых ракет", - подчеркнул представитель ВМС.

По его словам, у россиян есть некоторые проблемы с этими кораблями и в целом судами, которые РФ выпускала после 2014-го. Это последствия санкций. В частности, эта серия оснащалась немецкими двигателями, затем – китайскими, сейчас – уже российскими. Именно поэтому, пояснил, Плетенчук, "качество соответствующее". Единицы, находящиеся в акватории Черного моря, относятся к периоду "удачного производства".

"Хотя сама серия достаточно велика и должна быть продлена на три единицы, по крайней мере, так пишут вражеские источники. Поэтому для нас важно эти единицы уничтожить так же, как остальные угрозы. Потому что это фактически единственные корабли, которые, кроме подводных лодок и фрегатов, способны наносить удары с восточной части Черного моря по территории."

Корабли типа "Гроза" предназначены для использования в ближней зоне и должны работать под прикрытие ПВО из суши или из воздуха.

"Но, как видим, поймали его как раз на этом. И, вероятно, повреждения он получил из-за атаки с воздуха. Хотя сама эта операция у многих специалистов вызывает много вопросов по этому поводу. Расстояние достаточно серьезное и теоретически эти корабли находились в защищенном пространстве, но результат все равно произошел", - отметил спикер.

Напомним, ночью против 4 октября ВСУ атаковали важные цели России. В частности, районе Онежского озера в Республике Карелия в результате удара поврежден малый ракетный корабль «Буян-М». В настоящее время степень ущерба выясняется.