ВСУ поразили российский блиндаж в Запорожской области – відео

Силы обороны продолжают делать "горячие" сюрпризы россиянам, оккупировавшим наши территории.
Так, наши бойцы атаковали вражеский блиндаж дроном-камикадзе украинского производства. Отработало подразделение Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на участке Новопрокоповка – Вербовое Запорожской области.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Оккупанты понесли потери в живой силе
В результате удара ВСУ ликвидирован боец российской армии. "Бездушная реакция сослуживца ликвидированного солдата ВС РФ уже не удивляет – перешагнул и пошел дальше", – подчеркнул Бутусов.
Ранее в сети появились кадры по уничтожению вражеской техники и живой силы противника в Луганской области. Отработали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.
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