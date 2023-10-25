ВСУ поразили российский блиндаж в Запорожской области – відео

Так, наши бойцы атаковали вражеский блиндаж дроном-камикадзе украинского производства. Отработало подразделение Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на участке Новопрокоповка – Вербовое Запорожской области.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ дроном уничтожили вражеский блиндаж в Запорожской области

Оккупанты понесли потери в живой силе

В результате удара ВСУ ликвидирован боец российской армии. "Бездушная реакция сослуживца ликвидированного солдата ВС РФ уже не удивляет – перешагнул и пошел дальше", – подчеркнул Бутусов.

Ранее в сети появились кадры по уничтожению вражеской техники и живой силы противника в Луганской области. Отработали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины.

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