ВСУ поразили российский БТР в Херсонской области (видео)

В Херсонской области ВСУ поразили дроном-камикадзе российский БТР-82А. Находившиеся в нем оккупанты уничтожены.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Как отмечает журналист, бронетехника была поражена прямо на шоссе во временно оккупированной части Херсонской области в середине октября этого года.

"Часть экипажа сгорела заживо. Кто-то успел оставить машину, но умер от сильных ожогов и ранен", – отметил он.

Напомним, по состоянию на 19 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 348 300 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1140 военных.

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